BBB25: Equipe de Gracyanne se pronuncia após musa fitness revelar mal-estar

A equipe de Gracyanne Barbosa se pronunciou nas redes sociais após repercutir na web um vídeo da musa fitness contando aos companheiros de confinamento do BBB25 que a mudança em sua alimentação causou sintomas em seu corpo, a levando a vomitar a comida. Antes de entrar no reality, ela seguia uma dieta rígida que incluía o consumo de 40 ovos por dia.

A sister estava na área externa com Raissa, Edilberto e Guilherme, quando contou que chegou a ser chamada pela médica do programa. A profissional a orientou a ingerir apenas arroz e feijão enquanto está na Xepa, mas Gracyanne diz que não ser diferente dos demais e comerá o mesmo que todos. "Hoje a médica me chamou, porque eu vomitei, desde que eu comi eu estou vomitando. Meu organismo não tá acostumado, mas de boa. Eu já sabia, me propus a vir e já sabia, e o que ia comer, não vou ficar com fome. Aí a médica me chamou e falou: Tenta comer só arroz e feijão. Eu disse: Cara, não vim aqui para ficar sendo diferente. Se eu estou na Xepa, estou na Xepa, como todo mundo", disse.

Em seguida, disse que fica agradecida quando oferecem ovos a ela, mas não vai comer comida dos outros e que em breve seu organismo se acostumará com a nova alimentação. "Não vou ficar comendo a comida dos outros, fico grata obviamente mas todo mundo está no mesmo barco, vai fazer falta pra todo mundo. Já já o estômago fala: Ah, é isso? Então tá, acostumei", ressaltou.

O perfil oficial de Gracyanne nas redes sociais compartilhou um vídeo do momento e se manifestou, dizendo que ela já sabia que seu corpo poderia enfrentar alguns sintomas quando decidiu entrar para o BBB25, mas que está recebendo acompanhamento da equipe médica: "Todo mundo queria saber como ficaria a alimentação da Gra no BBB25 e, de madrugada, ela mesma trouxe a resposta! Qualquer um que estivesse acostumado com uma rotina alimentar própria sentiria fome ou mais sintomas com uma mudança tão grande como entrar no #BBB25. Com ela não foi diferente. Infelizmente, Gra passou mal. E vem sendo acompanhada pela equipe médica do programa, como acontece com qualquer participante que esteja precisando. Como a Gra disse, quando se propôs ao jogo, já sabia que poderia passar por isso. Por isso, mesmo orientada a só comer arroz e feijão, ela mostrou que não quer ser diferente dos demais e nem comer a comida deles, pois todos estão no mesmo barco! Já já o estômago acostuma, Gra! Fica firme, seja na Xepa ou no VIP, que a gente tá aqui na torcida por você!"

Outro momento que está repercutindo bastante nas redes é um conselho dado por Gracyanne à Thamiris. Enquanto estavam conversando os demais participantes, a nutricionista de 33 anos de idade confessou: "Queria peidar."

Ao que a musa fitness rapidamente disse que era melhor não segurar os gases: "Peida, Mona, não segura não."