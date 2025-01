Paulo Serra revela planos após deixar a prefeitura de Santo André

Após oito anos no comando da Prefeitura de Santo André, o ex-prefeito Paulo Serra (PSDB), respondeu dúvidas dos seguidores nas redes sociais e falou sobre os planos para começar 2025 depois de alguns dias de férias com a família na Europa. Segundo o tucano, ele voltará a dar aulas para estudantes do curso de Direito em faculdades da região, como fazia antes de assumir o cargo na vida pública. Além disso, ainda tem planos de lançar um livro em maio, mês que completará 52 anos.

Em uma caixinha de perguntas no Instagram Stories, Paulo Serra foi questionado quais os planos para este ano, agora que Gilvan (PSDB) assumiu a Prefeitura. Além de reforçar o compromisso de servir como conselheiro para seu sucessor, o ex-prefeito revelou: "Sou professor universitário, vou voltar a dar aulas no curso de Direito em faculdades da região."

"Vou voltar a estudar, terminei minha especialização e quero retomar meu mestrado, fazer outros cursos de capacitação para me preparar mais para desafios que virão. Tenho certeza que virão desafios maiores pela frente e quero estar preparado, estudando políticas públicas, qualificando a política. Claro que é importante o projeto, a rede social, a gente mostrar o que está sendo feito, tirar do papel, mas tão importante quanto isso - e falta muito isso na política -, é a qualificação. Políticos cada vez mais preparados e eu quero ajudar nisso, qualificar quem já está na vida pública e continuar me qualificando para poder servir à nossa gente nos desafios cada vez maiores", resaltou.



Segundo Paulo Serra, antes de ser prefeito, ele dava aula de Economia no curso de Direito da UniABC - que foi adquirida pelo grupo Anhanguera Educacional em 2011. "Devo voltar para a área jurídica, provavelmente história do Direito, estou avaliando os convites que a gente recebeu, mas devo ir para a área do Direito e entrar novamente nesta vida acadêmica, ensinar e poder passar um pouco de conhecimento para os nossos universitários da região", pontuou.

Livro

Além de voltar para a vida acadêmica, Paulo Serra revelou que está finalizando um livro dos oito anos de sua gestão em Santo André. "Estou me dedicando a isto, a gente quer lançar isso no mês de maio, que é meu aniversário, vou fazer um grande lançamento. Não sei, depois, quem sabe, pode até virar uma tese de mestrado, até porque estou voltando para o mundo acadêmico, mas o livro já está em curso", ressaltou.



Ele detalhou: "Estou finalizando um livro, que é um pouco do diário do que foi esses oito anos de trabalho, tem um capítulo à parte que foi a pandemia. Mas vai ser muito legal porque eu quero muito contribuir com gestores públicos, quem está na política para qualificar a política. Acredito que esse livro sirva de inspiração para muitas pessoas pelo resultado que tivemos em Santo André."