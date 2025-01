Trump e Biden chegam ao Capitólio para a posse do republicano nos EUA

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, chegou, há pouco, ao Capitólio para a cerimônia de posse. O republicano estava acompanhado do atual presidente norte-americano, Joe Biden, com quem caminha em direção à Rotunda do edifício, onde acontecerá o evento. Mais cedo, eles se reuniram na Casa Branca.

Os dois cumprimentam parlamentares, funcionários e assessores durante o percurso.

A comitiva inclui as mulheres deles, Melania Trump e Jill Biden, além do vice-presidente eleito, J.D. Vance, e a atual vice-presidente, Kamala Harris.

Mike Pence

Vice-presidente durante a primeira gestão de Trump, Mike Pence também chegou, há pouco, à Rotunda do Capitólio para participar da posse do republicano.

Na contramão da tradição, Pence não está acompanhado da mulher dele, Karen Pence.

Pence se afastou de Trump após recusar pedido do ex-presidente para impedir a certificação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020.

Obama e Clinton

Ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama também entrou, há pouco, na Rotunda do Capitólio. Na contramão da tradição, o democrata não está acompanhado da mulher dele, Michelle Obama.

O ex-presidente Bill Clinton e a ex-primeira-dama Hillary Clinton também chegaram ao local há pouco. Em seguida, os juízes da Suprema Corte entraram na Rotunda do Capitólio.

CEOs

Entre os nomes notáveis que já estão no salão, destacam-se os CEOs de Apple, Tim Cook; Tesla, Elon Musk; Meta, Mark Zuckerberg; e Amazon, Jeff Bezos.