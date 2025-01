Tadeu Schmidt, William Bonner, Galvão Bueno e mais famosos lamentam morte de Léo Batista

A morte do lendário jornalista esportivo Léo Batista aos 92 anos de idade no último domingo, dia 19, deixou o Brasil de luto. Diversas celebridades e times de futebol usaram as redes sociais para fazer homenagens ao comunicador e lamentaram a perda de uma das vozes mais marcantes do país.

O Fantástico exibiu uma série de declarações de famosos exaltando o legado de Luís e deixando seus sentimentos. Um deles é Tadeu Schmidt, que fez uma bela declaração:

- O cara que atravessou décadas sendo rosto do esporte, a voz dos gols. Todo mundo da minha geração - e das gerações vizinhas - cresceu vendo os gols da rodada de mãos dadas com o seu Léo. Sabe a criança que jogava bola o dia inteiro e no fim do domingo ia ver os gols do Fantástico e sonhava com o dia em que Léo Batista ia narrar um gol dela na TV? Eu era essa criança, mas em vez de realizar o sonho fazendo gols, coube a mim uma honra diferente: fazer a mesma coisa que o seu Léo, ocupar esse mesmo cantinho sagrado do domingo da TV. A identificação é absoluta, o respeito, a admiração. Ainda quis o destino que tivéssemos parceiros tão semelhantes. Você com a zebrinha, eu com os cavalhinhos. Seu Léo, o senhor é um ícone, é único. Eu não me aguento de tanto orgulho de fazer parte do seu time.

Galvão Bueno também fez uma homenagem no programa, dizendo:

- Eu tive a honra e trabalhar com ele na Globo por 43 anos. Recentemente, no nosso último encontro, falávamos sobre Pelé e Senna, e no tom certo da emoção, como sempre. Léo Batista disse uma frase que só poderia estar na voz dele: Só morre de verdade quem nunca mais é lembrado. Mais uma vez, ele estava certo. Por isso, Léo Batista continuará vivendo sempre como um gigante das emoções.

Boni deixou seus elogios à Léo:

- Eu jamais pensei na minha vida que o Léo Batista fosse morrer um dia, porque esse cara é eterno. Ele era uma raridade, um suprassumo da vitalidade. Não só como profissional, como ser humano, mas especialmente como amigo dedicado. Eu só tenho que dizer: Meu querido amigo, obrigado por tudo.

Sérgio Chapelin se emocionou ao falar sobre o colega de profissão:

- O Léo gostava sobretudo de trabalhar. Ele fazia questão. Não pensava em aposentar. Ele podia lamentar quando faltava trabalho. Sempre o respeitei muito e sempre o admirei.

E William Bonner também surgiu no Fantástico:

- O Léo era um grande jornalista de esporte, mas antes disso ele era um grande jornalista. Ele sabia do que estava falando. Ele era muito bem informado, não só de esporte. Um homem que fez o que fez e trabalhou até os 92 anos de idade, alguém vai poder julgar Léo Batista? Que ele descanse em paz e a gente lide com a saudade.

O apresentador Luís Roberto não apenas falou com o programa, como separou um espaço em seu perfil do Instagram para fazer uma publicação dedicada a Léo:

Profundamente emocionado e agradecido por tanto. Estará sempre em nossos corações a Voz Marcante! Seu legado é imensurável. A história da televisão se mistura com a do Léo. Uma escola. E um amigo infinito na sua generosidade, lealdade, bondade! Um gigante por inteiro! Vá em paz meu Mestre e Amigo!

Alex Escobar também se despediu do jornalista:

Neste domingo triste, nos despedimos do seo Léo?o GRANDE COMUNICADOR Léo Batista! e como é difícil a despedida. Seo Léo era forte, disposto, falava muito e eu o ouvia. Atentamente. Parava tudo para ouvir. Às vezes porque as estórias que contava eram incríveis e ele era um espetacular contador de estórias. Outras vezes, só queria mesmo mostrar que ele era importante pra mim, fazia questão de ouvir, de passar no meu olhar a admiração que eu tenho. Foi triste vê-lo perdendo a força, admitir isso, é triste não vê-lo mais. Descanse, meu amigo. Um dia a gente se encontra. Sei que muitas estórias não foram contadas.

O perfil do Botafogo foi um dos times de futebol que deixou sua homenagem:

A conquista da Conmebol Libertadores tinha que ser contada e interpretada por você, Léo! Obrigado por dar vida ao NOSSO sonho e por ter emocionado uma legião de botafoguenses pelo país. Para sempre em nossos corações e nas memórias mais bonitas do nosso BOTAFOGO!

Assim como o Corinthians, que também fez um post lamentando a morte do comunicador:

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta com pesar a morte de Léo Batista, um dos principais jornalistas esportivos da história deste país, aos 92 anos, neste domingo (19).Nascido em Cordeirópolis, interior de São Paulo, João Baptista Bellinaso Neto tinha mais de 70 anos de carreira, sendo 50 deles apenas na Rede Globo e era o funcionário mais antigo da emissora. Com uma das vozes mais marcantes da televisão brasileira, foi o primeiro apresentador de programas como Jornal Hoje, Globo Esporte e Esporte Espetacular no veículo carioca. Léo também participou dos principais eventos esportivos no mundo, como 13 edições da Copa do Mundo e também 13 edições dos Jogos Olímpicos. Também foi o responsável pelas "Zebrinhas do Fantástico", que fez sucesso no programa dominical na década de 1980. O último trabalho de Léo Batista foi com a locução do programa Craque da Voz, apresentado por Galvão Bueno e exibido pelo canal SporTV em 2024.O Corinthians se une com a família, amigos e fãs neste momento de dor.

Já o São Paulo escreveu:

O São Paulo FC recebeu com profunda tristeza a notícia do falecimento do jornalista Léo Batista. Léo marcou gerações com suas inúmeras apresentações na televisão brasileira, com grande participação no jornalismo esportivo. Descanse em paz.

O Santos foi outro time que lamentou a perda:

O Santos FC lamenta profundamente o falecimento de Léo Batista, a voz marcante da televisão brasileira. O apresentador foi um dos maiores nomes da comunicação nacional e foi com suas locuções que a nação santista assistiu a tantos momentos gloriosos do nosso Peixão. Somos eternamente gratos por toda paixão e brilhantismo que Léo Batista dedicou ao esporte e ao jornalismo. Nossos sentimentos aos amigos, familiares e fãs desta lenda que jamais será esquecida. Descanse em paz, Léo!

O Palmeiras também fez sua homenagem:

A Sociedade Esportiva Palmeiras recebeu com tristeza a notícia sobre a morte do jornalista Léo Batista, um dos mais icônicos personagens da história da TV brasileira. Ao longo de mais de 70 anos de carreira, o paulista de Cordeirópolis se notabilizou pela voz marcante, pela generosidade devotada aos colegas de trabalho e, principalmente, pelo amor à profissão. Desejamos forças aos familiares, amigos e fãs do memorável comunicador neste momento de profundo pesar e imensa saudade.