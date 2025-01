Bruna Biancardi celebra aniversário da mãe e da sogra, mãe de Neymar Jr.

Bruna Biancardi usou as redes sociais no último domingo, dia 19, para parabenizar as duas avós de Mavie, sua mãe Telma e Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr., pelo aniversário delas. Ao compartilhar um clique das duas juntas, a influenciadora escreveu:

Aniversário dessas duas vovós. Uma, dia 19 e a outra, dia 20. Que deus Abençoe o novo ciclo de vocês, que seja repleto de amor, saúde e realizações. Amamos vocês.

Além de Bruna, Neymar também parabenizou a mãe pelo aniversário, dizendo amá-la. Vale lembrar que o casal está esperando o segundo filho juntos, uma menina, que ainda não teve o nome revelado. No entanto, de outros relacionamentos, o jogador ainda teve Davi Lucca e Helena.