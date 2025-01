Warner Bros. Discovery emplaca 12 canais no ‘top 20’ de 2024 da TV paga

A Warner Bros. Discovery se destacou na TV por assinatura em 2024, com 12 canais figurando entre os top 20, segundo dados da Kantar Ibope Media.

O número representa uma ampliação da presença do grupo no levantamento, em relação a 2023.

Um crescimento que se deu de maneira bem uniforme. Por exemplo, o Discovery lidera a categoria Factual com, no mínimo, 114% de média de audiência superior dos concorrentes, subindo quatro posições no ranking de audiência e retornando ao ‘top 10’.

Já o Discovery Home&Health aparece como o mais assistido do segmento de Estilo de Vida, com uma média de audiência 60% maior que outros canais, enquanto o TLC voltou a ocupar neste ano a segunda posição na mesma categoria, batendo seu recorde histórico de permanência, em 1 hora e 8 minutos.

O grupo continua como o de maior participação de audiência em Filmes e Séries básicos. Os destaques vão para os canais Warner Channel, TNT Séries e TNT Novelas.

TV tudo

Assassinato da Daniela

Nesta segunda, 22h45, a Band inicia a exibição da série Pacto Brutal: o Assassinato de Daniella Perez, em cinco capítulos. Trata-se de uma das produções nacionais mais vistas da plataforma de streaming Max, dirigida por Tatiana Issa e Guto Barra.

E o detalhe

Os números da Band apresentaram uma melhora bem significativa com a exibição dessas séries da Max. Por exemplo, a do PCC. E uma demonstração que o público dá sempre uma resposta à altura aos produtos de boa qualidade.

Braço a torcer

Pelo menos em relação a Vale Tudo e Êta Mundo Melhor!, considerando os atores chamados para cada um dos elencos, está bem demonstrado o interesse em trabalhar com eles mais fortes. E formados por pessoas mais conhecidas. É um importante passo à frente.

Quem diria...

Teve um tempo que o futebol foi escanteado, com algumas das principais emissoras não se interessando pelas suas transmissões. Hoje, o momento é completamente outro. Além de todas as que já estavam no jogo, só neste janeiro em curso já tivemos as entradas da TV UOL, CNN e NSports, com a Supercopa da Itália.

Presta atenção

Num papo muito simpático, o ex-BBB Eliezer deu a dica de quem já viveu a experiência lá dentro. Segundo ele, este é um jogo que já nos primeiros dias começam a aparecer os participantes, justamente aqueles que são mais visados pelos rivais. E deu exemplos: a policial militar e influenciadora digital Aline e seu parceiro Vinícius, e os irmãos Diego e Daniela Hypólito. Estão sempre na roda.

E outra

Ao contrário do entendimento da coluna, Eliezer destaca que a formação de duplas foi uma das iniciativas mais acertadas da edição em curso. Acredita que até o momento de se separarem, já serão muitos se pegando, um contra o outro.

Novos tempos – 1

A Globo, atualmente, para facilitar a vida da sua produção de novelas, tem solicitado aos autores algo entre 100 e 120 capítulos de frente. Não é mais possível trabalhar só com 20 ou 20 e alguma coisa, como sempre foi. Isso tem exigido muito do seu pessoal, mesmo porque as equipes de colaboradores também deixaram de ser tão numerosas. Estão mais enxutas.

Novos tempos – 2

Diante dessa limitação, e também porque o orçamento não permite maiores exageros, o autor titular fica mais sobrecarregado e muitas vezes cercado de um pessoal sem a rodagem suficiente. Uma pauleira para todo aquele que tem mais de 200 capítulos sob sua responsabilidade.

Gal

A cantora Gal Costa, que nos deixou em 2022, terá um musical em sua homenagem. O trabalho começa a ser desenvolvido pelo casal de autores Marília Toledo e Emílio Boechat.

Sem chance

O jornalismo do SBT está trabalhando com a sua capacidade bem reduzida, mal podendo atender às principais necessidades. Tudo bem que existiram demissões e algumas posições de trabalho não foram repostas, mas isso não dá direito a ninguém de jogar contra as próprias cores.