Estrambelhados dá primeiro grito de Carnaval deste ano em Sto.André

O clima de Carnaval já está chegando em Santo André e o primeiro grito de Carnaval já tem data para acontecer. No próximo dia 26 (domingo), às 15h, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes (Rua Senador Fláquer, 110 - Centro), a Banda Estrambelhados vai levar muita animação e a tradição da festa de São Luiz do Paraitinga, que é uma das mais autênticas do Brasil com composições exclusivas ao som de marchinhas.

A Banda Estrambelhados arrasta multidões nos carnavais pelo Brasil e o show em Santo André vai abrir a turnê de 20 anos do grupo. As marchinhas carnavalescas do grupo propõem uma sonoridade ainda mais pop, utilizando uma roupagem contemporânea que mistura sons, ritmos, timbres, guitarras, sintetizadores e elementos eletrônicos.

O repertório do show do próximo domingo conta com as músicas mais representativas do carnaval luizense e as composições mais marcantes da discografia do grupo. Além disso, o espetáculo terá as marchas dos blocos mais tradicionais de São Luiz do Paraitinga, como Juca Teles, Barbosa, Balacobaco e Maricota. A apresentação é gratuita.