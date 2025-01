Bolasie marca e time alternativo do Cruzeiro estreia no Mineiro com vitória sobre Tombense

Ainda com um time alternativo, o Cruzeiro estreou no Campeonato Mineiro com vitória sobre o Tombense por 1 a 0, neste domingo, no Mineirão. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Bolasie, um dos reforços do clube na atual temporada.

O Cruzeiro está no Grupo C, com três pontos, ao lado do Villa Nova, que derrotou o Democrata GV por 1 a 0. Com um, o Aymorés começou com um empate com o Atlético-MG por 0 a 0. O lanterna é o Pouso Alegre, que perdeu para o Athletic por 1 a 0.

No início do jogo, o Cruzeiro teve três oportunidades para abrir o placar. Marquinhos finalizou com perigo, no primeiro ataque. Na sequência, Bolasie furou ao tentar completar o cruzamento de Fagner. Depois, o lateral cruzeirense arriscou de longe, e o goleiro do Tombense espalmou.

Os donos da casa seguiram pressionando. Aos 18, Tevis invadiu a área do time de Tombos, e Matheus impediu a finalização. Na sequência, Lucas Silva tentou de longe e mandou por cima do travessão. Marquinhos teve nova chance para abrir o placar, mas a defesa adversária salvou quase em cima da linha.

Aos 34, Bolasie, de cabeça, completou o cruzamento de Christian e colocou o Cruzeiro em vantagem no marcador. Aos 46 surgiu a primeira chance da equipe alvirrubra, com Cleiton batendo rasteiro, mas sem perigo para a meta de Cássio.

No segundo tempo, o Cruzeiro voltou pressionando e criou nova oportunidade de gol aos 16. Marquinhos recebeu no lado direito e cruzou para Tevis, que cabeceou em direção à pequena área. Matheus saiu para impedir que Christian completasse para o gol.

O ímpeto cruzeirense perdeu fôlego nos minutos finais, ao mesmo tempo que o Tombense cresceu na partida. O time visitante até teve algumas chances de gol, mas não conseguiu impedir a derrota no Mineirão.

Na próxima rodada, o Tombense enfrenta o Itabirito na quarta-feira, às 19h, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG). No mesmo dia e horário, o Cruzeiro visita o Athletic, no Mané Garrincha, em Brasília (DF).

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 0 TOMBENSE

CRUZEIRO - Cássio; Fagner, Jonathan Jesus, Vilalba e Kaiki Bruno; Walace (Peralta), Lucas Silva (Vitinho) e Christian (Matheus Henrique); Bolasie (Rodriguinho), Marquinhos e Tevis (Lautaro Díaz). Técnico: Fernando Diniz

TOMBENSE - Matheus Aurélio; Júlio Henrique, Roger Carvalho (Breno Roma), Diego Guerra, Dudu Mandai; Lucas Santos (Albert), Rickson e Cleiton; Pedro Oliveira (Diego Fernandes), Douglas Coutinho (Jefferson Renan) e Anderson Ligeiro (João Vitor). Técnico: Raul Cabral.

GOL - Bolasie, aos 34 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Albert e Lucas Santos (Tombense).

ÁRBITRO - André Luiz Policarpo Bento.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).