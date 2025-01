Prefeituras da região oferecem 1.075 vagas de emprego

Os serviços de emprego e renda que são mantidos pelas prefeituras do Grande ABC oferecem nesta semana 1.075 vagas de emprego. São postos disponíveis nos segmentos da indústria, comércio e de serviços.

São Caetano é a cidade com maior oferta. São 490 colocações. Para consultar as vagas em aberto, o candidato deve acessar o site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.go.br) e clicar em Portal do Emprego. No espaço virtual é possível visualizar as oportunidades e ainda fazer o cadastro de interesse.

Em Mauá, o Sine – Casa do Trabalhador de Mauá, antigo CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda), administrado pela Prefeitura, está com 192 vagas. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, em empresas localizadas em Mauá, em outras cidades do Grande ABC e da Capital.

As vagas incluem cargos como zelador, coquilheiro, atendente de restaurante, auxiliar de panificação, auxiliar de estoque, repositor, ajudante geral para confecção de embalagens de madeira e paletes e auxiliar de operações em produção. A lista completa, inclusive com informações sobre exigências, benefícios, salários e locais de trabalho, está disponível no site oficial: https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/.

Os interessados também podem se inscrever no canal de informações da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo pelo WhatsApp, acessando o link https://tinyurl.com/vagas-cptr-sine.

Os candidatos devem comparecer ao Sine – Casa do Trabalhador, na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho (versão impressa ou digital). O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em São Bernardo existem 157 postos, que podem ser consultados no site https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sdect/ctr-central-de-trabalho-e-renda. Interessados podem participar de processos seletivos pelo e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br.

Santo André tem 49 postos. Os interessados devem acessar o portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br.

Em Diadema há 134 colocações. Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

Em Ribeirão Pires, são 53 vagas, que podem ser consultadas no posto do Atende Fácil, no Centro da cidade.