Morre carnavalesca da Mocidade Independente, Márcia Lage, aos 64 anos de idade

Márcia Lage, uma das figuras mais reconhecidas no Carnaval carioca, morreu neste domingo (19), aos 64 anos, por complicações de uma leucemia, segundo o jornal O Dia. Carnavalesca da Mocidade Independente de Padre Miguel, ela se destacou no universo do samba por sua trajetória marcante.

A Mocidade Independente de Padre Miguel informa, com profundo pesar, o falecimento da carnavalesca Márcia Lage, diz uma nota publicada nas redes sociais pela agremiação.

Ao lado do marido, Renato Lage, Márcia foi responsável por desfiles memoráveis, levando a Mocidade ao título em 1990, 1991 e 1996. Juntos, formaram uma parceria que marcou a história do Carnaval.

A Mocidade Independente de Padre Miguel anunciou a suspensão de suas atividades, incluindo o ensaio de rua programado para o dia, em respeito ao acontecimento. Márcia Lage deixa um legado importante no Carnaval, com contribuições que ajudaram a consolidar a cultura brasileira no cenário mundial.