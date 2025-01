Dwayne Johnson, o The Rock, viraliza nas redes após deixar as filhas o maquiarem: Deveres do papai

Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, mostrou mais uma vez seu lado paizão ao compartilhar um vídeo encantador em suas redes sociais. No registro, suas filhas Jasmine e Tiana transformam o astro em uma verdadeira obra de arte com maquiagem, incluindo sombra, brincos, colares pintados, pedras brilhantes no delineador e adesivos na cabeça.

Com bom humor, Johnson contou como a conversa que teve com as filhas culminou no momento de brincadeira:

O que começou com meus dois tornados, Jazzy e Tia, perguntando: Papai, podemos passar um pouco de sombra em você? E eu dizendo: Sim, mas sejam rápidas porque eu tenho que ir para a academia.

Ele ainda refletiu sobre a paternidade, reconhecendo que, embora suas filhas não sejam pequenas para sempre, elas sempre serão suas meninas, e que ele está disposto a aguentar esse abuso o dia todo e finalizou dizendo que são os deveres do papai urso.

Não é a primeira vez que o ator compartilha momentos assim. Em março de 2023, ele apareceu pintado de rosa após um dia de beleza com as filhas, mostrando que está sempre disposto a entrar nas brincadeiras das pequenas.