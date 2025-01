Chay Suede compartilha fotos de dia na praia com a família: Meus amores

Chay Suede encantou a web ao abrir seu álbum de fotos com a família. O ator que está no ar em Mania de Você, no papel de Mavi, mostrou registros de um dia na praia com a esposa, Laura Neiva e a filha mais velha, Maria.

Dentre as fotos, podemos ver várias adoráveis, como uma do casal se beijando ou de Chay sendo um pai babão, com a filha de cinco anos de idade nos braços. Na legenda da publicação, ele se derreteu:

Isso foi hoje. Praia com os meus amores.

Os internautas também morreram de amores, incluindo, Ivete Sangalo que elogiou:

Lindos demais.

Uma fã escreveu:

São ricos e não é de dinheiro.