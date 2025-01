Víuva de Nahim faz desabafo após filha do cantor desarquivar inquérito: Sem provas, sem caso

A polícia concluiu no final de agosto de 2024, as investigações sobre a morte de Nahim, que teve óbito definido como acidental, após ser encontrado sem vida em sua residência aos 71 anos de idade.

No entanto, Noelle Tadeu Jorge Elias Leduc, filha do artista, entrou com um pedido de desarquivamento do inquérito, cerca de sete meses depois. Andreia de Andrade, viúva do cantor, desabafou em entrevista ao Portal Leo Dias sobre a situação:

Para se fazer isso tem que ter provas, principalmente para solicitar; no entanto, [Noelle] não conseguiu essas provas. O Ministério Público indeferiu essa solicitação, juntamente com a decisão do juiz. [?] Por mais que vá a outras instâncias, não vai ter muita novidade no caso, porque não existe! Se existisse, já seria provado desde o início.

Ela continua, afirmando não haver razões para retomar o inquérito:

No meu entender, não há argumentos plausíveis para desarquivar o processo. Uma vez que houve uma investigação, uma perícia e um laudo, eu creio que está mais do que conclusivo esse resultado em relação à causa da morte do Nahim.

Andreia ainda diz que para ela, não há mais o que possa ser investigado no caso:

Na ocasião, foi tudo minuciosamente verificado. Eu acho que com isso se coloca em descrédito o trabalho do delegado, o trabalho das pessoas envolvidas, do IML, da perícia? Acho que quando se questiona uma conclusão, coloca-se em dúvida o trabalho e, nesse caso, não existem dúvidas. Estão aí os laudos que não deixam mentir e os resultados também.