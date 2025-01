Filme resgata o melhor de Mauricio de Sousa em amizade e aventura

Como evitar a destruição da natureza? <CF51>Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa</CF>, adaptação das histórias em quadrinhos do caipira mais famoso criado por Mauricio de Sousa, é o assunto do momento, seja nos bate-papos de crianças da roça ou da cidade. Para entender a importância da mensagem que ganhou as telonas do cinema brasileiro em 9 de janeiro, o <CF52>Diarinho</CF> entrevistou o protagonista Isaac Amendoim e o diretor da produção, Fernando Fraiha.

Imagine a cena: Chico Bento passou a vida catando goiabas na árvore do Nhô Lau (Luis Lobianco). Mas, assim que Dotô Agripino (Augusto Madeira) decide construir uma estrada que derrubará a goiabeira, resta a ele e a seus amigos – Rosinha (Anna Júlia Dias), Zé Lelé (Pedro Dantas), Tábata (Lorena Oliveira), Hiro (Davi Okabe) e Zé da Roça (Guilherme Tavares) – fazerem de tudo para impedir a destruição de um dos principais símbolos da vizinhança.

Para achar a goiabeira que representasse a descrição de Mauricio nos gibis, Fernando Fraiha revelou ao <CF52>Diarinho</CF> que vasculhou o Interior paulista, até que achou uma casa amarela no meio das montanhas, com uma goiabeira em direção ao pôr-do-sol. “Ali, soube de onde partiriam as filmagens. Ao todo, quatro fazendas, em Itatiba e Bragança Paulista, foram escolhidas para o cenário”, afirma.

A escolha do ator mirim que daria vida ao personagem também foi árdua: 3.500 candidatos foram avaliados antes que Isaac Amendoim, 10 anos e de Cana Verde (cidade rural de Minas Gerais), fosse escolhido.

Influencer desde os 6 anos, Amendoim tem o sotaque igual ao de Bento (carregado nos errês caipiras), nasceu na roça, ama os animais (ao ponto de levar a calopsita do sítio para o teste) e adora goiaba. “Antes de começar o processo do filme, não gostava muito de ler, por isso não tinha um personagem favorito. Mas depois que fiz o filme, até passei a gostar de ler e virei fã do Chico”, conta.

Interpretar enquanto brinca com outras crianças se tornou uma das atividades favoritas de Amendoim no set, que, no primeiro filme de sua vida, contracenou ainda com grandes colegas de profissão, como Débora Falabella e Tais Araújo.

Encaixar trabalho à infância foi a principal defesa do próprio diretor Fraiha. “A gente se divertiu, era esse o objetivo. Na direção, usei o mesmo método adotado com adultos, mas adaptei o vocabulário”, explica.

MEIO AMBIENTE

O longa Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa propõe uma mensagem ecológica persistente. E a defesa de árvores e de animais na história só é possível pela força da amizade. Para construir esta mensagem e como convite às crianças para garantir a pipoca e visitar o cinema, Fraiha revelou que as cenas foram escolhidas a dedo. “A gente buscou escrever o que nos emocionasse. O Mauricio mesmo mandou para gente os próprios quadrinhos favoritos do Chico”, detalha.

Segundo o protagonista, o filme ensina a cuidar da fauna e da flora, o que, para Amendoim, é o principal ponto de semelhança com o seu personagem. “Amo a natureza, igualzinho ao Chico e a muitas crianças. No filme, a gente aprende a ouvir e a fazer. Por isso as crianças vão se divertir. Pode acreditar”, incentiva ele, caprichando nos errês do fim das palavras.