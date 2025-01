Tenente é preso suspeito de dirigir carro dos atiradores

Policiais do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) prenderam ontem um tenente da Polícia Militar, em cumprimento a um mandado expedido pelo Juiz da Vara do Júri de Guarulhos, por suposto envolvimento no homicídio do delator do PCC (Primeiro Comando da Capital) Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, ocorrido no dia 8 de novembro de 2024, no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

O tenente Fernando Genauro da Silva é investigado por supostamente ser o condutor do veículo VW Gol preto utilizado na execução do crime. Ele foi localizado e preso no bairro Jardim Umuarama, em Osasco, e conduzido à sede do DHPP, onde teve sua prisão formalizada e outros procedimentos de Polícia Judiciária realizados. Após a formalização, ele será encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes.

Na quinta-feira (16), a Corregedoria da Polícia Militar prendeu outros 15 policiais militares suspeitos de envolvimento no crime, sendo 14 deles por fazer a escolta ilegal da vítima, e um apontado como o autor dos tiros que mataram Gritzbach. o cabo Dênis Antonio Martins.