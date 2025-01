São Caetano anuncia treinador para a Série A-4

O São Caetano anunciou neste sábado (18) Carlos Eduardo Gonçalves como treinador para a Série A-4 do Campeonato Paulista. Ex-jogador do clube, ele estava no comando do time sub-20 do Azulão.

Gonçalves vai substituir Heron Ferreira, que na quinta-feira deixou o Azulão alegando problemas familiares. O time do Grande ABC estreia na competição quarta-feira, enfrentando o Nacional, na Capital.

O novo treinador começou sua carreira em 1992, como jogador da base do São Caetano, e passou por todas as etapas até integrar o elenco profissional.

Após encerrar a carreira como jogador, dedicou-se à formação, atuando como preparador de goleiros do Azulão e treinador.

“A cara que queremos dar o São Caetano é (que seja) um time de muita intensidade, que queria jogar e que queira construir resultados, principalmente dentro de casa. Historicamente, as equipes que querem ser campeãs são aquelas que conseguem fazer grandes jogos em casa e vamos tentar focar essa informação na cabeça dos atletas”, afirmou o treinador.

Sobre a Série A-4 do Paulista, Gonçalves classificou como uma competição extremamente difícil. Principalmente por que boa parte das equipes que a disputam já esteve na elite estadual.