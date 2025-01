Susto com atendimento médico, estratégias de jogo e e revelação do nome da filha de Ludmilla... Confira o que rolou na madrugada do BBB25

A madrugada do BBB25 rendeu! A primeira festa da temporada aconteceu na última sexta-feira, dia 17, e teve de tudo um pouco. Para começar, as duplas dessa edição curtiram o show da cantora Ludmilla, que animou os participantes com seus hits.

E não parou por aí! A nova mamãe do pedaço, chamou a esposa e ex-BBB, Brunna Gonçalves, para revelar o nome da primeira filha do casal. A pequena, se chamará Zuri. Que fofura, não é?!

Mas é claro também que nem tudo foi apenas diversão. Tiveram muitos brothers quebrando a cabeça com estratégias de jogo.

A decisão da dupla Aline e Vinícius de colocar João Pedro, João Gabriel e Marcelo, na dinâmica do Na Mira do Líder rendeu durante a festa. Um dos gêmeos opinou que, agora, eles devem se tornar alvos para a formação do Paredão.

- Eles vão querer tirar um por um de nós, afirmou, João Gabriel. Eita!

Depois disso, Diogo Almeida também opinou sobre receber a pulseira de alvo dos líderes da semana, junto com a mãe, Vilma. Para ele, a justificativa da dupla foi infundada:

- Foi uma coisa que eles fizeram, não fui eu quem fiz, que eles reconheceram que erraram [...] Me ignoraram completamente, apontou o camarote.

Ele também bateu um papo com a mãe e deu um conselho a ela, dizendo que ela deve se posicionar apenas quando necessário:

Um dos sustos da noite ficou na conta da circense Raissa. A sister teve uma grave reação alérgica após ingerir camarão, e precisou ser carregada até o confessionário, onde recebeu atendimento médico. Gracyanne Barbosa foi quem notou que a jovem não estava bem:

- Ela começou a ficar vermelhinha e eu achei que fosse o microfone. Depois percebi que o peito dela ficou vermelho e pensei que era uma crise alérgica.

Seu pai, Edilberto ficou bastante abalado e recebeu apoio de outros participantes, como Diogo Almeida, que fez questão de ir verificar como Raissa estava para acalmar o colega:

- Estão atendendo ela, ela está com uma expressão boa. Até fez um sinal de positivo com o dedo.

Edy, apesar de bastante assustado, demonstrou gratidão por terem socorrido a filha:

- É assustadora a sensação. Fiquei apavorado e vim correndo para o confessionário. Obrigado a quem trouxe ela para mim.

Raissa retornou a sede cerca de uma hora depois. Já recuperada, ela agradeceu:

- Obrigada, gente! Sério!

Que bom que ficou tudo bem com a sister!