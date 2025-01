David Lynch mudou a história da TV com 'Twin Peaks', e você pode assistir à série de graça

Com a morte de David Lynch, aos 78 anos, muitos fãs do diretor americano voltaram a procurar pelo trabalho de maior popularidade dele, Twin Peaks. A série de 1990 criada por ele e Mark Frost revolucionou a TV americana e virou um símbolo cult ao explorar a história de investigação do agente do FBI Dale Cooper e o assassinato da estudante de colegial Laura Palmer.

A surpresa é que a série, que durante algum tempo ficou disponível na Netflix e também no Prime Video aqui no Brasil, não está mais nas plataformas de streaming. Mas há uma solução gratuita para quem quiser rever Twin Peaks no Brasil ou ter seu primeiro contato com o clássico de David Lynch e Mark Frost.

As duas temporadas de Twin Peaks, de 1990, estão disponíveis gratuitamente na plataforma de streaming gratuita Mercado Play, ligada ao Mercado Livre.

O conteúdo roda com alguns anúncios, mas nada que atrapalhe demais a experiência. Além disso, os 30 episódios (8 da primeira temporada e 22 da segunda) podem ser vistos em inglês ou em português na versão dublada original, do estúdio Herbert Richers, e também com legendas.

Para quem quiser assistir no computador, basta digitar Mercado Play no seu buscador e abrir o site da plataforma. Já pelo celular, é preciso acessar o app do Mercado Livre, acessar o menu, e clicar na opção Mercado Play. Na TV, é preciso espelhar o conteúdo do computador ou celular.

A história de 'Twin Peaks'

A primeira temporada de Twin Peaks foi ao ar em 1990 - o episódio piloto foi exibido em 8 de abril. A série chegou a ser uma das mais assistidas dos Estados Unidos, no horário nobre das quintas-feiras, dividindo as atenções com a aclamada sitcom Cheers. O mistério em torno do assassinato da jovem Laura Palmer, interpretada por Sheryl Lee, rodou o país.

No Brasil, a série chegou a ser exibida nas noites de domingo, pela TV Globo, em 1991, depois do Fantástico. O horário ruim prejudicou a audiência e, por fim, a série foi tirada do ar.

Por diferenças criativas, Lynch abandonaria o projeto no segundo ano e Frost, sozinho, segurou o rojão que era a questão da identidade do assassino. A figura, responsável por desencadear os acontecimentos da trama, também foi o epicentro da desavença entre os dois criadores da série. Lynch não queria revelar o autor do crime. Frost, sujeito com bagagem na TV, entendia a descoberta da identidade do assassino como algo crucial para o seguimento do seriado.

Por fim, Lynch e Frost voltariam a se unir 25 anos depois para uma terceira temporada batizada de Twin Peaks: O Retorno, lançada em 2017. Essa, no entanto, não está disponível em nenhum streaming do Brasil na atualidade.