Obituário - 19 de janeiro de 2025

SANTO ANDRÉ

Maria de Lourdes Sanches Reina, 93. Natural de Piracicaba (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Maria Asano, 90. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Mariana Amário dos Santos, 89. Natural de Maracás (Bahia). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 14, em Santo André. Parque das Cerejeiras.

Antonio Carlos Pinto, 66. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Roberto Valente da Silva, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Comerciante. Dia 14, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

José Basílio de Lima, 92. Natural de Traipu (Alagoas). Residia na Vila Industrial, em São Paulo. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Aggio Pacito, 78. Natural de São Caetano. Residia na Vila Andrade, em São Paulo. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Silvestre dos Santos, 84. Natural de Oeiras (Piauí). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Yaeko Koroiwa, 83. Residia no Jardim Golden Park Residencial. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Manoel Suenaga, 79. Natural de Echaporã (SP). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 14, em Santo André. Vale da Paz.

Carlos Henrique Miranda, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria José Angela Severino da Silva, 39. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Luiz Natalino Ramos, 73. Natural de Águas da Prata (SP). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 14, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Letícia Bedani Hinterleitner, 24. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Auxiliar administrativo. Dia 14, em Santo André. Vale dos Pinheirais.