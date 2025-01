Ana Maria Braga se pronuncia após se ausentar do Mais Você

Nesta sexta-feira, dia 17, o Mais Você foi apresentado por Talitha Morete. No início da atração, sem maiores detalhes, a jornalista explicou que Ana Maria Braga apenas se ausentou e pediu para que ela tomasse conta.

Nas redes sociais, a apresentadora se pronunciou e explicou que por motivos profissionais e comerciais precisou se ausentar da atração, mas que retorna normalmente na segunda-feira, dia 20.

Bom dia, gente. Por motivos profissionais e comerciais precisei me ausentar hoje do Mais Você. Está tudo bem por aqui. Segunda nos vemos de novo. Já com saudades! Beijão, se cuidem!

Vale pontuar que nos últimos dias, Ana Maria Braga foi afastada após contrair uma infecção.