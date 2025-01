Deixou materiais escolares de última hora? Especialista dá dicas

Com a chegada do início do ano letivo, muitos pais e responsáveis ainda estão se preparando para a compra do material escolar. Para quem ainda não comprou, é importante aproveitar ao máximo as oportunidades de economizar sem comprometer a qualidade dos produtos essenciais para o estudante. Organizar-se de forma eficiente pode tornar esse processo mais tranquilo e econômico.

O primeiro passo é fazer uma lista completa com os itens necessários. Fernanda Santana Jardim, coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Anhanguera, recomenda a consulta na lista fornecida pela escola para verificar o que realmente é necessário para o início das aulas. “Planejar com antecedência ajuda a evitar compras desnecessárias e garante que tudo o que o estudante precisa que seja adquirido sem excessos. Optar por marcas mais econômicas, mas de boa qualidade, pode ser uma excelente maneira de economizar. Muitas vezes, marcas menos conhecidas oferecem produtos duráveis e com bom desempenho, principalmente em itens como lápis, canetas e cadernos.”

Outro aspecto importante é a reutilização de materiais que ainda estão em boas condições. “Verifique se mochilas, estojos e outros materiais de anos anteriores podem ser reaproveitados, o que pode ajudar a reduzir o custo total das compras. Além disso, escolher itens duráveis, como cadernos com mais folhas ou mochilas resistentes, pode evitar reposições constantes durante o ano, representando uma economia no longo prazo”, ressalta a professora.

Não se deixe levar pela tentação de comprar excessivamente. Em vez disso, aposte no necessário e no que realmente será utilizado durante o ano letivo. Menos é mais quando se trata de material escolar. Para estudantes mais novos, também é importante escolher produtos que garantam conforto e ergonomia, como mochilas com alças acolchoadas, que ajudam a evitar problemas de coluna.

A professora recomenda aproveitar as promoções e descontos de janeiro, especialmente nas lojas físicas e online. “Muitas lojas oferecem liquidações de material escolar no início do ano, por isso, pesquisar preços e comprar com antecedência pode garantir ótimos descontos. Se possível, compre itens de uso comum em grupo, como folhas de papel e outros materiais, o que pode resultar em preços mais baixos.”

Por fim, a professora alerta para não deixar para última hora. “A pressa pode levar a compras apressadas e menos planejadas, o que pode resultar em custos mais altos. Organize-se, pesquise e faça compras de forma mais consciente e estratégica”, finaliza.