Neymar diz que Mbappé teve ciúme de Messi: 'Não queria me dividir com ninguém'

Neymar revelou detalhes curiosos das passagens por PSG e Barcelona e também falou do futuro de sua carreira em entrevista a Romário, no canal do ex-atacante no YouTube. Entre as revelações, o hoje jogador do Al-Hilal respondeu sobre a relação com Mbappé, com quem supostamente teria tido rusgas na equipe de Paris.

"O Mbappé não é chato, tenho meus negócios com ele, a gente teve uma briguinha. Foi um menino que no começo foi fundamental. Eu o chamava de 'Golden Boy', brincava, ajudava, conversava, ele ia na minha casa. A gente teve bons anos de parceria. Só que depois, quando veio o Messi, acho que ele ficou um pouco enciumado. Acho que não queria me dividir com ninguém. Aí começaram as brigas", contou Neymar.

Segundo o brasileiro, o PSG acabou sofrendo com disputas pessoais no elenco. "Ego era de quase todo mundo. Não tem como dar certo, se ninguém correr e ninguém se ajudar, é impossível ganhar alguma coisa", disse ele, que permaneceu por seis anos no futebol francês, entre 2017 e 2023, e não conseguiu conquistar o principal objetivo do clube, o título da Liga dos Campeões.

Neymar afirmou ainda que não deixou o Barcelona para jogar no PSG para ser o melhor jogador do mundo, mas que poderia ter conquistado esse prêmio se não tivesse sofrido tantas lesões. "Jogando do jeito que eu estava no PSG, com certeza eu seria Bola de Ouro. Só que eu tive essas lesões, elas acabaram prejudicando. É óbvio que todo jogador quer ser Bola de Ouro, mas não é algo que vai acabar com a minha vida."

"Na minha última semana no Barcelona, o Messi me perguntou: 'Você está indo embora por quê? Você quer ser o melhor do mundo? Eu vou te fazer o melhor do mundo.' Mas não era isso, eram outras coisas pessoais. Lógico que financeiramente era muito melhor do que no Barcelona. E tinha os brasileiros que jogavam lá, Thiago Silva, Marquinhos, Daniel Alves, o Lucas, eram todos meus amigos."

Sobre o futuro, o atacante ficou 'em cima do muro' ao ser perguntado se preferia voltar ao Brasil para defender o Santos, seu ex-time, ou o Flamengo. Nos últimos dias, ele também teve seu nome especulado para jogar no futebol dos Estados Unidos. "É emoção ou razão. Sempre falei do Flamengo, sempre tive vontade de jogar no Flamengo. Por tudo que é o Flamengo. E o Santos é o amor de criança, é a minha casa."