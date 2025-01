Rafa Vitti e Tatá Werneck celebram oito anos juntos: Somos duas laranjas inteiras que se somam

O amor está no ar! Rafa Vitti e Tatá Werneck usaram as redes sociais, nesta segunda-feira, dia 13, para celebrarem oito anos juntos. Com cliques românticos e engraçados, os pais de Clara Maria trocaram declarações.

Sempre com um tom de humor, Rafa Vitti celebrou mais um ano com a amada e brincou com o fato de Tatá dormir nos passeios:

Há 8 anos que ela dorme nos rolês, há 8 anos que ela me conquistou com seu jeitinho único, estranho e irreverente. Feliz dia 13 de janeiro, nosso dia. Te amo, codorninha.

Já Tatá Werneck publicou um texto falando sobre as diferenças entre eles, mas exaltando o amor que sentem um pelo o outro:

Há 8 anos eu me apaixonei por um homem de regata. Ele dorme c ar condicionado e eu desligo. Ele cozinha e eu só como. Ele é corajoso e pula de pedras e eu rezo. Ele é lindo e eu fico mediana de make . Ele me ama e eu o amo também. Eu tô na Itália indo em igrejas e ele ficou pra tirar os sisos. Ele viaja só com a roupa do corpo e eu levo uma mala só de remédios. Ele não é minha metade da laranja. Somos duas laranjas inteiras que se somam . Duas laranjas que tiveram o mais lindo moranguinho que pega todas essas diferenças, da a mão pros dois e acorda dizendo que ama nossa família. Em que momento virou um texto sobre laranjas eu não sei. Mas desde o começo era um texto sobre amor. Amor a regatas! Regatas laranjas. Te amo.