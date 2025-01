Santo André perde para o Vila Nova-GO e está eliminado da Copinha 2025

O Santo André perdeu para o Vila Nova-GO, no Bruno José Daniel, na cidade andreense, e está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025. Na partida desta segunda-feira (13), válida pela segunda fase da competição, o Ramalhinho entrou desligado e sofreu gol aos dois minutos do primeiro tempo, após saída de bola errada. O tento foi o único da derrota por 1 a 0.

O Vila Nova abriu o placar com Felipe Samuel, que aproveitou passe errado do goleiro andreense Renan. Aos oito, o arqueiro se redimiu com uma importante defesa, já que a equipe de Goiás ainda teve um pênalti a seu favor, batido por Gustavo Pajé. O Tigrão, como é popularmente conhecido o time visitante, administrou o resultado na segunda etapa.

O Ramalhinho teve uma campanha notável até aqui na competição. Atuando no Estádio Bruno José Daniel, a equipe venceu todos os jogos da fase de grupos, garantindo a liderança do Grupo 27 com nove pontos. As vitórias incluíram um triunfo por 2 a 0 sobre o Porto Velho e uma vitória histórica contra o Corinthians pelo mesmo placar.

Já o Vila Nova agora aguarda o vencedor de Falcon e Corinthians, que se enfrentam às 17h30 de hoje, também em Santo André.