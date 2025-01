Venom 3 chega ao streaming no dia 17 de janeiro

A Max começa 2025 com uma seleção de filmes que promete agradar a diferentes públicos. Entre os destaques, está o lançamento de Venom: A Última Rodada, último capítulo da trilogia estrelada por Tom Hardy, que estreia na plataforma em 17 de janeiro. Dirigido por Kelly Marcel, o filme promete encerrar a saga com muita ação e decisões impactantes.

Outro ponto alto do mês é a valorização de diretores latino-americanos. A Cozinha, do mexicano Alonso Ruizpalacios, aborda os desafios e sonhos de uma equipe em uma cozinha movimentada na Times Square. A produção chega no mesmo dia de Venom na plataforma.

Outros destaques já estão disponíveis na Max. Silvio, cinebiografia sobre o apresentador Silvio Santos, traz Rodrigo Faro no papel principal e revive o sequestro que parou o Brasil em 2001. Para os fãs de suspense, Diabólica explora os perigos da tecnologia doméstica. Com John Cho e Katherine Waterston, o thriller dirigido por Chris Weitz levanta questões sobre privacidade e controle.