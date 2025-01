BBB 25 começa nesta segunda-feira (13) com novidades

O Big Brother Brasil chega à sua 25ª edição celebrando um marco importante: as bodas de prata do reality show que conquistou o coração dos brasileiros desde sua estreia em 2002. No ar a partir desta segunda-feira (13), o programa estreia com uma grande mudança no formato. Pela primeira vez, os participantes entram na casa em duplas, incluindo uma andreense, e as parcerias vão impactar todas as dinâmicas do jogo, desde as provas até as eliminações.

OS 22 participantes são divididos em 12 duplas, compostas por integrantes do grupo Camarote (famosos) e um do grupo Pipoca (anônimos). Entre os Camarotes, destaca-se a atriz Vitória Strada, que participa ao lado de seu amigo arquiteto Mateus Pires; os irmãos e ex-ginastas olímpicos de Santo André Diego e Daniele Hypólito; a empresária e musa fitness Gracyanne Barbosa, que entra na casa com sua irmã Giovanna Jacobina; e o ator e psicólogo Diogo Almeida, que forma dupla com sua mãe, Vilma Nascimento.

No grupo Pipoca, temos as irmãs Camilla e Thamiris Maia; os amigos Vinícius Nascimento e Aline Patriarca; o pai Edilberto Simões e sua filha Raissa Simões; os irmãos gêmeos João Gabriel e João Pedro Siqueira; as amigas Eva Pacheco e Renata Saldanha; o casal Arleane Marques e Marcelo Prata; e os amigos Gabriel Yoshimoto e Maike Cruz. A última dupla foi selecionada no programa Mais Você da Rede Globo.

A nova configuração promete momentos de emoção e tensão, pois as duplas podem ser formadas por amigos, familiares ou parceiros amorosos. Além das duplas, o jogo será dividido em duas fases. Na primeira, os pares jogam juntos, compartilham conquistas e podem ser eliminados como uma unidade. Já na segunda fase, o jogo se torna individual, e apenas uma pessoa levará o prêmio final. Essa mudança é uma das estratégias para renovar o formato, mantendo a audiência engajada ao longo da temporada.

A CASA

A casa do BBB 25 também será especial. Inspirada nos 60 anos da Rede Globo, cada cômodo homenageia programas e novelas icônicos da emissora. A sala, por exemplo, traz elementos das novelas orientais exibidas ao longo das décadas, com uma decoração que mistura turquesa, coral e dourado. Já o banheiro, inspirado no realismo fantástico, exibe painéis coloridos, mosaicos e elementos lúdicos como animais de madeira e acrílico.

Os quartos também ganham temáticas especiais: um deles remete às novelas nordestinas, com decoração em renda, crochê e cerâmica artesanal; outro homenageia as produções dos anos 1950, com almofadas vintage e até uma lambreta na parede; e o terceiro é dedicado ao “Fantástico”, com uma decoração que reproduz a estética do estúdio do programa dominical.

Na área externa, os muros da casa trazem paisagens brasileiras que representam São Paulo, regiões praianas e o Pantanal. Já a academia homenageia a primeira temporada de “Malhação”, série que marcou gerações.

DINÂMICAS

As dinâmicas do “BBB 25” prometem surpreender tanto os participantes quanto o público. Uma das grandes novidades é o “Seu Fifi”, uma versão brasileira do personagem que já fez sucesso em edições internacionais. Ele escuta conversas estratégicas dos confinados e permite que o público vote para decidir quais informações serão reveladas dentro da casa, potencializando intrigas e reviravoltas.

Além disso, as duplas enfrentarão o “Teste de Sintonia”, em que terão que responder perguntas sobre seus parceiros para conquistar benefícios como privilégios na casa. A primeira prova, logo na chegada, já separará os jogadores entre Vip e Xepa, dependendo do desempenho no desafio.

O humor também está garantido com a volta de Rafael Portugal ao comando do “CAT BBB”. Agora em sua versão 3.0, o quadro terá ainda mais interatividade e brincadeiras com os participantes. Rodrigo Sant’Anna estreia no reality com o quadro “Bombástico”, uma paródia de programas de variedades que trará personagens fictícios comentando os acontecimentos da casa.

TRANSMISSÃO

Os fãs poderão acompanhar tudo o que acontece na casa em tempo real pelo Globoplay, que oferecerá 12 câmeras simultâneas, incluindo o famoso mosaico. O Multishow também terá conteúdos exclusivos, como o “BBB - Mesacast”, que contará com a apresentação de Ed Gama, Vitor diCastro e Pitel, além do “Big Show”, comandado por Ana Clara e Ed Gama.