Ministério da Agricultura aprova política de inovação do Inmet

O Ministério da Agricultura aprovou a Política de Inovação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que estabelece novas diretrizes para o órgão, com foco na criação de tecnologias, produtos e serviços que atendam às demandas da meteorologia nacional. A medida foi publicada em portaria no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo o ministério, em nota, a política visa aumentar a coordenação e o alinhamento das ações do instituto em relação à inovação. O foco da política será, conforme a pasta, a apropriação e desenvolvimento de novas tecnologias, produtos, processos e serviços meteorológicos, que atendam às necessidades do setor produtivo. "A inovação é essencial para o avanço da meteorologia no País. A aprovação dessa nova política reflete nosso compromisso com a modernização da infraestrutura e a inovação no setor meteorológico", afirmou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, na nota.

De acordo com as diretrizes, a política de inovação do Inmet deverá estar alinhada à legislação nacional de ciência, tecnologia e inovação e de propriedade intelectual, ter estímulo ao desenvolvimento de inovações para problemas da meteorologia nacional, ampliação da difusão de soluções tecnológicas para a meteorologia e apoio à construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação. A política dispõe ainda sobre transferência de tecnologia, mecanismos financeiros de inovação, mecanismos para estabelecimento de parcerias de cooperação e instrumentos para proteção intelectual de ativos de inovação.

Entre as metas da política de inovação do Inmet estão o aprimoramento dos processos institucionais, a capacitação contínua dos servidores e a criação de um ambiente colaborativo para alianças estratégicas. "Essa política representa um passo fundamental para o futuro do Inmet como um centro de excelência em meteorologia. A intenção é obter resultados mais rápidos e eficientes para os desafios meteorológicos e climáticos que temos pela frente", afirmou o diretor interino do Inmet, Luís Fernando Magnani de Oliveira, em nota.

A política de inovação do instituto integra o processo de reestruturação anunciado pelo ministério para a autarquia, em processo do instituto de se tornar uma secretaria do Ministério. A reorganização, contudo, ainda precisa ser validada pelo Ministério da Gestão e Inovação. O Inmet também receberá neste ano R$ 150 milhões para modernização e compra de novas estações meteorológicas.