Lily Allen se interna em clínica após fim do casamento com David Harbour

Lily Allen está passando por um momento turbulento em sua vida após o fim do casamento com o ator David Harbour, de Stranger Things. De acordo com o Daily Mail, a cantora e compositora resolveu por conta própria passar um tempo em uma clínica para pessoas traumatizadas.

Segundo o veículo, o local custa mais de 50 mil reais por semana, e Lily optou por ele para passar algumas semanas isolada, sem redes sociais e ativa nas terapias em grupo para tentar se recuperar. Vale pontuar que o casamento da cantora chegou ao fim após descobrir que Harbour tinha um perfil em um aplicativo de relacionamento.

Lily e David começaram a se relacionar em 2019, com direito a troca de alianças em Las Vegas, nos EUA, no ano seguinte. A confirmação do término aconteceu em um episódio do podcast Miss Me, após muitas especulações e rumores de traição.

- Estou achando difícil me interessar por qualquer coisa, realmente não estou em um bom lugar. Sei que tenho falado sobre isso há meses, mas tenho entrado em uma espiral e uma espiral. Saiu do controle, eu tentei, declarou.