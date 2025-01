Vestido de noiva de Sabrina Sato foi inspirado em Lady Di

O vestido que Sabrina Sato usou em seu casamento com Nicolas Prattes, na última sexta-feira, dia 10, na Fazenda Boa Vista em Porto Feliz, no interior de São Paulo, segue sendo comentado nas redes sociais e logo internautas fizeram comparações com o vestido de noiva de Lady Di.

À revista Vogue Noiva, Sabrina revelou de fato que sua referência havia sido a princesa de Gales, já que seu desejo era um modelo com silhueta volumosa e que remetesse aos anos 1980, época onde a monarca se casou com o agora, Rei Charles lll.

Outras referências que remetiam a década estavam o uso de tafetá, corset, drapeado, mangas dramáticas e laços. O estilista Giambattista Valli, foi o responsável de dar a vida ao desejo de Sabrina.

O profissional que contou com uma equipe de dez pessoas em seu ateliê de alta-costura, tinha apenas as medidas da famosa em mãos. De acordo com a revista, a apresentadora não teria tempo de se descolar até Paris para provar a peça e por isso, o vestido teria sido feito praticamente às cegas.