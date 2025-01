Silvero Pereira entra em Garota do Momento vivendo papel duplo como Érico e Verônica Queen

Se você está gostando da novela Garota do Momento, trama das seis da Globo, saiba que nos próximos capítulos Silvero Pereira entrará no folhetim como Érico, pai de Carlito, vivido por Caio Cabral.

Érico foi casado com Marlene, papel de Ana Flávia Cavalcanti, no passado e ela engravidou. Quando o menino ainda era pequeno, Érico se entendeu homossexual e ambos decidiram que seria melhor que Marlene criasse o filho longe do pai para que a criança não sofresse discriminação.

De lá pra cá, Érico continuou enviando dinheiro para Marlene para ajudá-la nas despesas, mas nunca mais viu Carlito.

Mas não é só! Érico é uma pessoa honesta, gentil e ganha a vida como transformista, se apresentando na noite como Verônica Queen.