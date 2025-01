Ponte Preta acerta com zagueiro chileno e fecha elenco para o Campeonato Paulista

A Ponte Preta fechou o primeiro ciclo de contratações para a temporada de 2025, pelo menos para essas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Neste final de semana a diretoria confirmou a chegada do zagueiro chileno Vicente Concha, de 22 anos, e chegou aos 18º reforço prometido pelo presidente Marco Antônio Eberlin.

O jovem zagueiro chileno chegou ao estádio Moisés Lucarelli após estudos dos analistas, em uma oportunidade de mercado. Com 1,94m de altura, ele tem passagens por toda a base da seleção chilena e disputou os Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023 com o elenco sub-23 da seleção local.

Concha é cria da base do Temuco, time da segunda divisão do Chile, onde fez toda sua carreira até aqui. Ele se profissionalizou em 2021 e desde então, vem ganhando mais espaço. Em 2024 disputou 28 partidas pelo clube, sendo 26 como titular.

O defensor chegou a chamar atenção do Bastia, da França, anteriormente, mas não houve acordo e por isso, permaneceu no Temuco até o fim de seu contrato, que se encerrou em dezembro de 2024. Portanto, chega sem custos na Ponte Preta e em definitivo, com contrato válido por uma temporada.

Além do chileno, a Ponte Preta contratou outros 17 jogadores neste começo de ano: o goleiro Diogo Silva, o zagueiro Saimon, os volantes Lucas Cândido, Jhonny Lucas, Léo Oliveira, Rodrigo Souza e Dudu, os laterais Danilo Barcelos, Maguinho, Pacheco e Artur, os meias Serginho e Pedro Vilhena e os atacantes Victor Andrade, Bruno Lopes, Danrlei e Jean Dias.

O time campineiro estreia no Paulistão diante do Novorizontino na próxima quarta-feira (15), às 18h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi. O time campineiro está no Grupo D, ao lado de Palmeiras, São Bernardo e Velo Clube.