Mário Porfírio Rodrigues é velado na Câmara de São Caetano

Está sendo velado na Câmara de São Caetano Mário Porfílio Rodrigues, autonomista que liderou a luta pela emancipação de São Caetano há 76 anos.

O presidente da Câmara de São Caetano, Doutor Seraphim (PL), esteve no local e falou com o Diário sobre a importância do legado que Porfírio deixou para a cidade.

"É uma perda inestimável para nossa cidade. Ele tem uma importância histórica muito grande para nossa cidade, contribuiu muito para nosso crescimento nas primeiras administrações. É uma pessoa que vai ficar dentro dos anais da nossa cidade sempre como um autonomista responsável pela emancipação e crescimento do nosso município. O Mário Porfírio foi um dos grandes homens de São Caetano, cuja história temos que preservar", disse.

Mário Porfírio Rodrigues morreu neste domingo (12), aos 99 anos. Por complicações de uma pneumonia, ele teve falência de seu único rim, de acordo com o enteado Álvaro Toledo, que revelou que o autonomista não estava bem de saúde desde 2020, quando teve Covid-19.

"Foi uma grande perda de uma pessoa estimada por todo mundo, ele sempre foi um batalhador. Mas foi melhor para ele porque estava bastante debilitado, dependente de oxigênio e não andava mais”, conta.

O sepultamento de Porfírio será às 16h, no Cemitério do Morumby, que fica na Avenida Deputado Laércio Corte, 468, em São Paulo.