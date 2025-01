Fred Bruno relembra passagem no BBB23 em dia de estreia como apresentador do Globo Esporte: -Estava no meu limite

Na manhã desta segunda-feira, dia 13, o mais novo apresentador do Globo Esporte, Fred Bruno, esteve no café da manhã do Mais Você relembrando sua trajetória até essa fase nova de sua vida. Ainda no programa, Fred comentou sobre sua passagem no BBB23 e sua desistência na repescagem - tendo sido, inclusive, um dos temas abordados na abertura do programa jornalístico.

- Tive algumas atitudes que eu não deveria ter feito. Mas não me arrependi de ter desistido. Estava no meu limite da saudade do meu filho, comentou.

Na mesa do café, também estava Gil do Vigor, que também viveu a experiência do confinamento no BBB21.

- O Gil pode confirmar, se você ficar 100 dias lá, parece que ficou 600. O tempo não passa. Era uma das coisas que mais estava pegando pra mim. Sonhava que meu filho estava se formando, não me reconhecia mais. Estava mexendo demais com minha cabeça, você fica completamente isolado lá, finalizou.

Fred ainda comentou sobre sua estreia como apresentador do Globo Esporte e como sempre desejou isso desde criança.

- Saía correndo do colégio pra assistir o Globo Esporte, pra nós que amamos esporte, é um programa que faz parte da nossa vida. Pra mim é algo incrível, é algo que falo na chamada, treinei a vida toda pra estar aqui e que dê tudo certo, contou.

Em seu perfil do Instagram, o jornalista fez uma publicação relembrando a estreia com um vídeo da chamada da edição de hoje.

Foram 12 anos de luta após me formar em Jornalismo, sonhando com este dia, e agora ele está chegando! Muito ansioso e muito feliz por dar um dos passos mais importantes da minha vida, e conto MUITO com todos vocês amanhã, às 13h, escreveu na legenda do Post.