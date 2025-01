Xuxa Meneghel revela convite feito por Patrícia Abravanel: - Obrigada pelo seu carinho

Xuxa Mneghel usou as redes sociais no último domingo, dia 12, para compartilhar um presente que recebeu de Patrícia Abravanel, que veio junto de um convite inesperado após a Rainha dos Baixinhos participar do Teleton.

No convite, enviado em forma de carta, a filha do Silvio Santos agradece a ida de Xuxa à emissora e a convida para voltar.

Quero mais uma vez agradecer pela sua participação no Teleton. Ter a sua presença e dividir o palco com você foi, com certeza, incrível e emocionante? Foi tão incrível, que gostaríamos muito de preparar um Programa Silvio Santos especial em 2025, para celebrar o seu aniversário no nosso palco. Espero que você aceite com muito carinho, diz a carta.

Em resposta, Xuxa escreveu no Stories em que compartilhou o vídeo agradecimentos aos presentes e ao convite.

Obrigada pelo seu carinho e de toda a família Abravanel... e o carinho especial com a Doraline, minha filha de pelos. E obrigada pelo convite!, respondeu.

Xuxa esteve no final de 2024 no Teleton, onde recebeu homenagens e troféus da própria Patrícia.