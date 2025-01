Charge - 13 de janeiro de 2025

O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) registrou em 2024 média de sete multas por hora na região do Grande ABC. Segundo informações fornecidas pelo órgão, foram contabilizadas 66.808 infrações ao longo do ano. O avanço no sinal vermelho – salvo em situações em que há sinalização permitindo a conversão livre à direita – foi o principal motivo das penalidades, somando 9.539 ocorrências e representando 14% do total. Esse volume é 23% superior ao de 2023, quando 53.940 infrações foram anotadas.

Entre as cidades da região, Diadema liderou o ranking com 24.445 multas, seguida por São Bernardo (19.886), Santo André (12.214), São Caetano (5.544), Mauá (3.451), Ribeirão Pires (742) e Rio Grande da Serra (526). (O ranking completo das infrações está disponível na tabela ao lado).