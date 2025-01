Santos derrota São José-RS, enquanto São Paulo aplica 4 no América-RN

O Santos e o São Paulo avançaram sem problemas à terceira fase da Copa São Paulo de Juniores ontem. O Peixe, jogando na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, superou o São José-RS por 3 a 0. Já o Tricolor bateu o América-RN por 4 a 0, em partida realizada no Estádio Zezinho Magalhães, localizado em Jaú.

O Santos venceu o São José com todos os gols no segundo tempo, marcados por Gabriel Bontempo e Rafael Freitas, duas vezes. Agora, o time paulista reencontra a Ferroviária, de quem perdeu na primeira fase por 2 a 1, que eliminou o Vitória. Após empate por 2 a 2, venceu nos pênaltis por 7 a 6. A equipe do Litoral busca seu quarto título na história da competição, tendo conquistado o torneio pela última vez em 2014.

O Tricolor garantiu a vitória deste domingo (12) de forma rápida, balançando as redes no primeiro tempo com gols de Alves, Hugo, Ferreira e Ryan Francisco. O São Paulo chega a esta fase com 100% de aproveitamento na competição, tendo vencido todos os jogos da fase de grupos. O Tricolor é um dos clubes mais vitoriosos do torneio, conquistando o título em diversas ocasiões. A equipe levantou a taça pela primeira vez em 1993, repetindo o feito em 2000, 2010 e 2019.

O Guarani também fez bonito ao vencer o CA Bandeirante-SP por 3 a 0. A rival Ponte Preta garantiu vaga ao vencer o Votuporanguense por 2 a 0. Quem também venceu por 2 a 1 foi o Bahia diante do Desportivo Brasil. O Juventude foi outro que conseguiu eliminar um paulista: venceu o XV de Jaú por 1 a 0 e irá enfrentar o São Paulo na próxima fase. O Cruzeiro-MG bateu o América-RJ nos pênaltis após empate no tempo normal. O Criciúma-SC não saiu do 0 a 0 contra o Santa Cruz-PE, também passando nas penalidades. O Botafogo-RJ bateu o Iape-MA. (com Estadão Conteúdo)