Semasa promove ações para a criançada durante as férias

Para estimular o contato com os ambientes naturais e oferecer atividades de integração entre as crianças, a Gerência de Educação e Mobilização Ambiental do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) oferece uma programação de férias em alguns parques da cidade.

A atividade Brincar na Natureza tem como principal objetivo explorar as vivências infantis junto ao meio ambiente. A agenda começa no dia 17 (sexta-feira), no Parque Regional da Criança Palhaço Estremelique, das 14h às 16h. Na sequência, o Parque Antônio Fláquer (Ipiranguinha) também recebe a equipe para a atividade das 14h às 16h. Já no dia 28 (terça-feira), com saída do ônibus às 7h30 da sede da Escola Municipal de Educação Ambiental Parque Tangará – Parque Escola, crianças de 7 a 14 anos, além dos pais ou demais responsáveis, poderão ir a Paranapiacaba.

O Parque Natural Municipal do Pedroso encerra a programação de férias no dia 2 de fevereiro (domingo), com duas sessões da atividade Brincar na natureza. O primeiro encontro será das 10h às 12h e o segundo, das 14h às 16h.