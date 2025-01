São Paulo goleia, Botafogo vence e Coritiba avança nos pênaltis para terceira fase da Copinha

Mais três times se garantiram na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior no início da noite de domingo. O São Paulo fez jus ao favoritismo e avançou com uma vitória larga em cima do América-RN, por 4 a 0, em duelo disputado no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. Outro favorito, o Botafogo não teve vida fácil, mas passou pelo Iape-MA.

Os gols do São Paulo foram marcados todos no primeiro tempo, por Alves, Hugo, Ferreira e Ryan Francisco. Na próxima fase, o time da capital paulista irá pegar o Juventude, que mais cedo passou pelo XV de Jaú, por 1 a 0.

O Botafogo, por sua vez, jogou na Arena Votuporanga, e passou pelo Iape-MA, vencendo pelo placar de 2 a 1, com o gol da classificação marcado nos acréscimos. Na terceira fase, o time carioca terá pela frente a Ponte Preta, que eliminou o Votuporanguense com 2 a 0.

Mais cedo, o Coritiba passou pelo Capivariano nos pênaltis. Depois de sair atrás no placar e ter um jogador expulso, o time paranaense lutou até chegar ao empate por 1 a 1 e depois venceu por 5 a 4 nos pênaltis.

CONFIRA OS JOGOS DE DOMINGO:

Água Santa 2 x 1 Linense

Guarani 3 x 0 CA Bandeirante-SP

Ferroviária 2 (7) x (6) 2 Vitória

Desportivo Brasil 1 x 2 Bahia

Ponte Preta 2 x 0 Votuporanguense

São José-RS 0 x 3 Santos

Juventude 1 x 0 XV de Jaú

Cruzeiro 1 (5) x (3) 1 América-RJ

Criciúma 0 (3) x (1) 0 Santa Cruz

Capivariano 1 (4) x (5) 1 Coritiba

Botafogo 2 x 1 Iape-MA

São Paulo 4 x 0 América-RN