Arábia Saudita pressiona países europeus a suspenderem sanções à Síria

A Arábia Saudita pediu aos principais diplomatas europeus em uma reunião neste domingo, 12, que suspendessem as sanções levantadas contra a Síria para impulsionar a reconstrução do país e sua economia após a derrubada do presidente Bashar Al-Assad no mês passado.

Diplomatas europeus e do Oriente Médio se encontraram na capital saudita, Riad, para discutir o futuro da Síria. O novo ministro das Relações Exteriores sírio, Asaad al-Shaibani, compareceu à reunião.

Os EUA e os países europeus têm sido cautelosos sobre as raízes islâmicas dos novos governantes da Síria - os antigos insurgentes que tiraram Assad do poder - e disseram que o fim das sanções depende do progresso da transição política.

O governo interino liderado pelos rebeldes prometeu mudar para um sistema pluralista e aberto.

Ele está buscando apoio internacional enquanto o país tenta se recuperar de quase 14 anos de guerra civil que matou cerca de 500 mil pessoas e deslocou metade da população do país. Fonte: Associated Press