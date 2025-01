Vídeo de Joelma passando mal preocupa os fãs

Preocupando os fãs... No último sábado, dia 11, começou a circular um vídeo de Joelma saindo de um ensaio e precisando de ajuda da equipe.

Nas imagens que viralizaram na internet, a cantora foi flagrada pelos fãs em Vitória, no Espírito Santo. Joelma estava no estado para a gravação de um show para colocar no próximo DVD.

Nas redes sociais, os internautas se mostraram aflitos com a imagem da artista abatida e sendo amparada pelos seguranças. A equipe de Joelma pediu espaço para quem queria uma foto com a cantora.