De virada, Água Santa bate Linense e avança na Copinha 2025

Em um duelo disputado na manhã deste domingo (12), no estádio Alonso Carvalho Braga, em Tupã, o Água Santa garantiu vitória de virada por 2 a 1 contra o Linense, assegurando sua vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025.

O destaque da partida foi Ryan Santos, que marcou os dois gols que selaram a classificação da equipe de Diadema e encerraram a campanha do Linense na competição. O time do Interior abriu o placar cedo, com Kayque balançando as redes aos seis minutos, mas o Água Santa reagiu e virou ainda no primeiro tempo.

Na sequência do torneio, o Água Santa enfrentará quem vencer o confronto entre Fluminense-RJ e CRB-AL, marcado para a noite deste domingo em Lins. A próxima partida da equipe já será na terça-feira, com local e horário a serem definidos pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

O JOGO

O Linense começou melhor e não demorou para abrir o marcador. Aos seis minutos, Kayque aproveitou uma bola na entrada da área e chutou colocado, sem chances para o goleiro adversário. Após o gol, o Água Santa começou a se impor mais ofensivamente. O empate veio aos 34 minutos, quando um cruzamento pela esquerda encontrou Ryan Santos bem posicionado na área, que desviou de cabeça para igualar o placar.

O momento favorável impulsionou o time de Diadema, que conseguiu a virada ainda antes do intervalo. Aos 43 minutos, Ryan Santos brilhou novamente, aproveitando uma jogada de escanteio curto para superar o goleiro adversário com um toque preciso. No segundo tempo, o ritmo do jogo caiu, mas o Água Santa soube administrar a vantagem.