Em dia de The Masked Singer, Eliana agradece apoio da mãe: Obrigada por suas orações que me protegem diariamente

É hoje! A estreia de Eliana nos domingos da Rede Globo acontece neste dia 12 de janeiro. A apresentadora é a grande responsável por comandar o The Masked Singer Brasil.

Em suas redes sociais, Eliana postou um carrossel de fotos, incluindo uma ao lado de sua mãe, e falou com alegria e entusiasmo do dia especial.

Hoje é um dia muito especial, minha estreia no domingo na TV Globo .E claro que minha musa, minha amiga e minha referência de mulher veio para me dar a sua benção. Obrigada meu Deus por ter sempre minha família por perto. Obrigada mãe por suas orações que me protegem diariamente. Vai ser lindo!!! Espero vocês hoje, depois da temperatura máxima.