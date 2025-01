Arthur Zanetti anuncia aposentadoria e inicia novo capítulo em São Caetano

O campeão olímpico e um dos maiores nomes da ginástica artística brasileira, Arthur Zanetti, anunciou oficialmente sua aposentadoria como atleta. Aos 34 anos, após 27 dedicados ao esporte, o "Rei das Argolas" decidiu encerrar sua trajetória nas competições de alto rendimento, conforme comunicado publicado em uma carta aberta neste domingo (12), divulgada pelo Globo Esporte. Agora, ele dará início a um novo capítulo de sua carreira no SERC Santa Maria, ginásio de São Caetano, onde treinava desde os sete anos.

"Foram 27 anos da minha vida. Hoje, aos 34 anos de idade, ainda me sinto o mesmo garoto que se apaixonou pela ginástica aos 7 anos, no SERC Santa Maria, em São Caetano", iniciou o atleta na carta.

O ex-ginasta, que foi o primeiro latino-americano a conquistar uma medalha de ouro nas argolas nas Olimpíadas de Londres 2012, também expressou sua gratidão e orgulho pelas conquistas ao longo dos anos, que incluem ainda uma medalha de prata nos Jogos Rio 2016 e quatro medalhas em Mundiais. "Aquele garoto de São Caetano jamais poderia imaginar o que estaria por vir. Foram quase três décadas dedicadas a treinos, competições, viagens. Aprendi desde cedo a me equilibrar nisso tudo. Cresci e alcancei um cenário que aquele garoto não tinha nem ferramentas para conseguir imaginá-lo", acrescentou, agradecendo também o apoio de treinadores e da família.





Vale ressaltar que Zanetti passou por diversos desafios físicos nos últimos anos, com cirurgias e lesões que impactaram seu desempenho. Em 2024, por exemplo, com o objetivo de buscar sua terceira Olimpíada em Paris, ele não conseguiu se recuperar completamente das lesões, o que tornou sua aposentadoria inevitável.





"É difícil dizer adeus. Mas ter conquistado lugares antes jamais frequentados no esporte brasileiro me faz ter orgulho de mim, mesmo que isso tenha significado abdicar de muitas outras coisas ao longo desse período. Saber que, de alguma forma, pude contribuir para que novas gerações possam imaginar o que eu não pude na minha época, por falta de espelhos, é recompensador. Podemos ser medalhistas e campeões olímpicos, campeões mundiais e campeões dentro e fora do esporte. E esse é o meu próximo passo", ressaltou o campeão olímpico na carta de despedida.

Ele continuou: "O ano foi difícil, não há como negar. Uma nova lesão tirou qualquer possibilidade de sonhar com uma terceira medalha olímpica. A frustração foi grande e carrego comigo. A força que faço toda vez que subo nas argolas não é capaz de esconder minhas vulnerabilidades como ser humano. Nos últimos três anos de carreira, foram cinco cirurgias que me afastaram da minha paixão, e o que mais doeu, nunca foi a dor física."

Próximo passo

"O futuro ainda não sei como será, mas estarei próximo da ginástica. Tenho projetos pra me manter aqui, próximo ao esporte", escreveu Zanetti. No entanto, ele confirmou que o próximo passo será como técnico e professor onde tudo começou, no ginásio de São Caetano.

Ele recebeu o convite para trabalhar com a escolinha de ginástica da cidade, algo que, segundo ele, sempre foi um desejo continuar contribuindo para o esporte, agora de outra maneira. "Tive a oportunidade, fui convidado aqui por São Caetano para começar a dar treino para escolinha. Era um dos meus objetivos ser treinador. Vai ser uma coisa nova pra mim, estou com muito medo, mas estou muito ansioso, muito feliz por essa oportunidade", disse, ao Globo Esporte.