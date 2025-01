Pedro Sampaio cai no palco, recebe ajuda dos dançarinos e termina show com joelho imobilizado

Na noite do último sábado, dia 11, Pedro Sampaio sofreu um acidente enquanto se apresentava no festival de música Universo Spanta, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro.

Em sua segunda música, o DJ estava em uma estrutura metálica ao lado de seus dançarinos, quando deu um pulo para descer e acabou machucando o joelho. No momento da queda, Pedro recebeu ajuda dos seus dançarinos e precisou sair carregado.

Momentos depois, ele retornou ao palco com o joelho imobilizado e terminou sua apresentação sentado. Assim que voltou, Pedro falou do respeito que sente pelos fãs. O momento foi compartilhado por um fã-clube do DJ.

- Era muito importante para mim voltar pro palco porque eu respeito muito vocês, principalmente o Rio de Janeiro.