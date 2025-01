Após sofrer lesão e passar por cirurgia, Gabriel Medina se pronuncia: Tudo acontece como tem que acontecer

Gabriel Medina passou por um grande susto na última quinta-feira, dia 9, durante um treinamento na praia de Maresias, litoral norte de São Paulo. Ao realizar uma manobra, o surfista machucou o peitoral e precisou passar por um procedimento cirúrgico.

No último sábado, dia 11, Medina usou suas redes sociais para se pronunciar e tranquilizar os fãs. Com fotos no hospital, ele explicou que está bem e agora irá focar em sua recuperação.

Fala Galera, escrevendo só pra dizer a vocês que está tudo bem por aqui! Na quinta em Maresias sofri uma lesão no peitoral e hoje pela manhã passei por um procedimento cirúrgico para iniciar o tratamento dessa lesão. Deu tudo certo e já estamos olhando para o período de recuperação e próximos passos.

Medina ainda contou que estava se preparando para a temporada 2025, mas terá que ficar um período fora:

Estava me preparando e muito focado para a temporada 2025, mas infelizmente ficarei fora por um tempo. Foco total agora na minha recuperação pra voltar mais mais forte. Tudo acontece como tem que acontecer. Obrigado pelo carinho e vou atualizando vocês.