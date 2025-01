Dona Kika comenta casamento da filha com Nicolas Prattes: Íntima, repleta de amor, e com uma energia única

Sabrina Sato e Nicolas Prattes se casaram na última sexta-feira, dia 10, no interior de São Paulo. O casal optou por uma cerimônia discreta com a presença de amigos mais íntimos e familiares.

Através das redes sociais, Dona Kika, mãe de Sabrina Sato celebrou o casamento da filha e falou com emoção do dia tão especial. Segundo ela, a cerimônia foi repleta de amor e com uma energia única.

Ontem foi um dia muito especial, um daqueles momentos que guardamos para sempre no coração e na memória. A cerimônia de casamento da minha filha Sabrina com o meu querido Nicolas Prattes, foi íntima, repleta de amor, e com uma energia única, que refletia a verdadeira essência deles. Ver a felicidade nos seus olhos, e sentir o cuidado e o amor que os une, é um verdadeiro sonho realizado.

E encerrou:

O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha (1 Coríntios 13:4). Que o amor de vocês continue a crescer e florescer em todos os momentos, guiados pela fé, pela união e pela alegria de estarem juntos. Que a vida de vocês seja repleta de muito AMOR.

Nos comentários, Sabrina Sato se declarou à mãe:

Agradeço todos os dias por ter você minha mãe. Te amo muito.

Giselle De Prattes, mãe do ator Nicolas, também prestou uma homenagem ao casal e se emocionou ao falar do crescimento do seu filho.

10.01.2025 - Um dos dias mais emocionantes e inesquecíveis da minha vida. Posso contar nos dedos as vezes que algo tocou tão fundo a minha alma ? talvez três momentos antes deste. Mas hoje foi diferente. Hoje foi único. A cerimônia foi linda demais, muito especial, em uma atmosfera única, assim como vocês! A felicidade transbordou em mim com a certeza de que o amor verdadeiro sempre vence. Sempre.

Hoje, vi meu filho tão feliz? e não há nada que aqueça mais o coração de uma mãe. Ele se tornou um homem independente, forte e, acima de tudo, corajoso. Porque é preciso coragem para amar de forma tão inteira, tão livre. Coragem para se entregar, construir e sonhar. E ele teve essa base. Cresceu envolto em amor, aprendeu a amar de verdade e agora espalha isso, formando a própria família.

E encerrou:

Testemunhar meu filho se casando com a mulher da vida dele é um privilégio e uma felicidade que não cabem em palavras. Ver que ele é profundamente amado por uma mulher como a Sabrina ? que não tem medo de amar, que não se intimida com a profissão dele, com a beleza dele? porque ela mesma é imensa. Imensa em generosidade, em valores, em amor. Um lado que o grande público não conhece, mas que eu tenho o privilégio de ver de perto. Que vocês sejam porto seguro nas tempestades e asas nos dias de céu aberto. Que sejam parceiros de alma, de riso, de vida. Que sonhem muito juntos e tenham saúde para realizar cada sonho. Que nunca faltem proteção, união e amor. Porque o amor? ah, o amor sempre vence. Sempre. Amo MUITO vocês três!! Muito mesmo!! Que Deus abençoe o amor e a união sagrada de vocês!