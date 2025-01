‘Cocoricó’ tem nova temporada na TV Cultura durante as férias

A TV Cultura estreia amanhã (13h) episódios inéditos de "Cocoricó". Nesta temporada, Júlio e a turma, que sempre se preocuparam com os cuidado ao meio ambiente na Fazenda, aprendem sobre reciclagem.

De forma lúdica e bem-humorada, Júlio, as galinhas Lilica, Zazá e Lola; o cavalo Alípio, o papagaio Caco, Pato Torquato e Patavina travam contato com hábitos relacionados à produção de resíduos, confecção de embalagens, descarte correto, novos produtos fabricados com embalagens reaproveitadas e profissões ligadas à reciclagem.

No primeiro episódio, Uma Montanhona de Resíduos, a turma lida com a incrível produção de resíduos que cada pessoa gera diariamente.

As demais exibições têm como tema Piquenique no Quintal, falando sobre resíduo orgânico e reciclável; É isso aí, açaí!, sobre embalagens; Assim não!, ensinando quanto ao descarte correto; Bolsa Nova, destacando a produção de novos itens por meio do reaproveitamento de outros mais antigos; Pato Torquato Catador, mostrando as profissões relacionadas à reciclagem.