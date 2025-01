Diadema tem quase metade da frota de ônibus escolar parada

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), conferiu pessoalmente a denúncia segundo a qual ônibus que fazem o transporte escolar na cidade estavam parados há algum tempo e constatou que quase metade da frota está quebrada. Segundo a Prefeitura, dos 27 coletivos, 12 estão parados por falta de peças ou necessidade de manutenção. Porém, segundo a administração municipal, há recursos para a reparação dos veículos, o que será feito o mais breve possível.

“Ao constatar a realidade dos ônibus com o secretário da Educação, Felipe Sartori Sigollo, a situação se revelou ainda mais crítica: falta de peças, filtros e até de freios. Não podemos, em hipótese alguma, permitir que essa situação continue sem a devida intervenção. Mais um absurdo que investigaremos a fundo”, disse Taka.

O cenário de terra arrasada encontrado pelo novo governo na área da Educação, porém, vai além dos ônibus parados. Segundo o secretário, a Pasta enfrenta déficit de funcionários. Sartori destacou que, em 2 de janeiro – um dia após a posse –, o governo constatou que os ocupantes de 29 cargos de direção e assessoramento haviam sido exonerados anteriormente.

Além disso, outros 30 agentes administrativos efetivos e 73 professores concursados da rede que atuavam em programas e ações da secretaria encerraram os vínculos no fim do ano passado e não deixaram substitutos ou responsáveis pelos setores.

“Deixar substituto ou responsável pelos setores seria o mínimo razoável para evitar a descontinuidade. Essas movimentações são internas, portanto, sem a devida transparência. Assim, mesmo no período de férias docentes, estamos recompondo emergencialmente parte da força de trabalho da Secretaria de Educação”, destacou Sigollo.

Segundo a Prefeitura, outro problema detectado diz respeito à distribuição dos kits de uniforme e mochila. As atas de registro de preço (utilizada para contratação pela administração pública) estão no limite do vencimento e não foi preparada outra licitação. A Prefeitura informou ainda que não localizou instrumento válido para aquisição de material escolar.

Estrutura

Com relação à estrutura das escolas da rede municipal, a administração informou que ainda está fazendo levantamento em cada unidade. Afirmou também que constatou falta de informação no processo de matrículas, especialmente para os novos alunos.

Todo o esforço é para garantir o início do ano letivo com a infraestrutura adequada, matrícula de todos os alunos, distribuição de mochila, uniforme escolar e material, bem como calendário, formação, orientação e planejamento pedagógico”, destacou o secretário.