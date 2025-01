Cannobio assina contrato no Fluminense, treina e celebra 'passo muito grande na carreira'

Começou para valer neste sábado a passagem de Agustín Cannobio pelo Fluminense. Contratado do Athletico-PR, o meia-atacante da seleção uruguaia assinou o contrato até o fim de 2028 e já realizou o primeiro treino sob a batuta de Mano Menezes ao lado dos novos companheiros.

O jogador é considerado a grande contratação da atual janela de transferências do Fluminense e não escondeu a satisfação em assinar com o clube carioca, onde espera se destacar e dar a volta por cima na carreira após o rebaixamento no Brasileirão.

"Estou muito feliz por esse novo desafio, por vestir a camisa do Fluminense. Esse é um passo muito grande na minha carreira. Espero contribuir com as minhas características, com muita humildade e muito sacrifício", afirmou o reforço, revelando coo se comportará em campo.

"Vou dar o melhor de mim dentro de campo e espero ajudar o clube a ficar lá em cima, no seu lugar, que é um dos maiores da América", disse ele, relembrando que o Fluminense também não foi bem no Brasileirão, correndo risco de queda até o fim.

Cannobio aproveitou para agradecer ao carinho que vem recebendo dos torcedores do clube. "Sou muito grato por todo o carinho, o apoio e as mensagens que tenho recebido. Quero dizer que vou deixar 100% dentro de campo e juntos vamos para cima para conquistarmos coisas importantes", completou.