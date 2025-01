Prefeitura de São Bernardo inicia obras de recapeamento na Vila Carminha

A Prefeitura de São Bernardo deu início às obras de manutenção e recuperação viária na Vila Carminha. A ação contempla o recapeamento de 16 ruas e uma travessa, com serviços de fresagem, pavimentação e pintura de sinalização. O investimento total é de R$ 1,7 milhão, proveniente de recursos próprios, e o prazo para conclusão dos trabalhos é de 30 dias.

A assinatura da ordem de serviço, realizada neste sábado (11), marcou o primeiro ato da nova gestão. O prefeito Marcelo Lima (Podemos) destacou a importância do momento: "hoje é um dia simbólico. A primeira ordem de serviço pública não poderia ser em outro lugar. Há 20 anos esse moradores esperam a recuperação da malha viária e esse momento chegou. Depois dessa primeira etapa, vamos avançando, o próximo é na Vila Vitória. Vou trabalhar muito por toda São Bernardo para que a população tenha qualidade de vida em todos os aspectos", argumentou Lima.

Além do prefeito, estiveram presentes no evento a vice-prefeita Jéssica Cormick, secretários municipais, moradores da região e outras autoridades. O evento também contou com atividades recreativas promovidas pela Secretaria de Esportes, como aulas de Zumba, reforçando o compromisso da gestão com a integração da comunidade.

As vias contempladas serão: Rua Alzira Capitâneo, Rua Ana Maria Poppovic, Rua Anna Molon Lazzuri, Rua Beatriz Capitâneo, Rua Itanga, Rua João Batista Fernandes, Rua João de Deus Silva, Rua Jorge Amado, Rua José Maria do Nascimento, Rua Maria Rita, Rua Palmira Marson Capitâneo, Rua Paraíso Capitâneo, Rua Raimundo Dantas da Silva, Rua Rio Grande do Sul, Rua Soares, Rua Tamarati e Travessa Valdemar Cardozo.